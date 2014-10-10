На Московском проспекте по ночам до 25 января будут ограничивать движение

С 6 по 25 января 2024 года (в ночное время с 01:41 до 04:29) в связи с производством работ по монтажу пролетного строения закрывается движение транспорта по Московскому проспекту от Рощинской улицы до Мариинской улицы. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.
ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.
Все ограничения движения транспорта, связанные с производством земляных, строительных и ремонтных работ, доступны на карте на сайте ГАТИ.
Ранее в саду у ТЮЗа обеспечили безопасность для детей перед новогодними мероприятиями.
Фото: Piter.tv
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