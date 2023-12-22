В Комарово с 17 по 18 января  закрывается движение транспорта по улице Пушкина

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений.

С 17 по 18 января закрывается движение транспорта по улице Пушкина в поселке Комарово от 1-й Дачной улицы до Морской улицы. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

Карта: ГАТИ

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ. Объезд: 1-я Дачная улица, улица Островского, Морская улица, Озерная улица.

Все ограничения движения транспорта, связанные с производством земляных, строительных и ремонтных работ, доступны на карте на сайте ГАТИ.

На Московском проспекте по ночам до 25 января будут ограничивать движение.

Фото: Piter.tv