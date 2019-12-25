На улице Лизы Чайкиной со 2 декабря ограничат движение транспорта

Ограничения будут действовать до 15 октября 2024 года.

В Петроградском районе со 2 декабря 2022 года по 15 октября 2024 года в связи с производством работ по размещению пешеходной галереи ограничивается движение транспорта по улице Лизы Чайкиной (от Большой Пушкарской улицы до улицы Благоева). Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

Все ограничения движения транспорта, связанные с производством земляных, строительных и ремонтных работ, доступны на карте на сайте ГАТИ.

С 24 ноября проезд по улице Марата ограничили на 3 месяца.

Фото: Piter.TV