На улице Лизы Чайкиной со 2 декабря ограничат движение транспорта

В Петроградском районе со 2 декабря 2022 года по 15 октября 2024 года в связи с производством работ по размещению пешеходной галереи ограничивается движение транспорта по улице Лизы Чайкиной (от Большой Пушкарской улицы до улицы Благоева). Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.
ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.
Все ограничения движения транспорта, связанные с производством земляных, строительных и ремонтных работ, доступны на карте на сайте ГАТИ.
С 24 ноября проезд по улице Марата ограничили на 3 месяца.
Фото: Piter.TV
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