Эксперты оценили идею ограничивать рост наценки на важные продовольственные товары

Российские ритейлеры поддержали предложение ФАС ограничить наценку на социально значимые продукты. Кроме того, они пообещали сделать товары доступными даже во время высокого спроса. Инициативу прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".
Среди поддержавших предложение — АО "Тандер" и X5 Retail Group. Эксперты отметили, что пандемия и последовавший рост инфляции заставили властей особенно следить за ценами. Летом и осенью 2021 года к некоторым магазинам возникли претензии, так как они задирали цены на популярные продовольственные товары. Штрафы при этом выписывать не стали, а ограничились предупреждением. С тех пор пор ритейлеры уже дважды пошли на ограничение размера допустимых наценок на продукты.
По итогам 2021 года инфляция в России немного превысила 8%.
Фото: Pexels
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