В тоннеле дамбы 9 ноября перекроют две полосы, чтобы оценить ущерб от проезда негабаритных фур

Работы будут проходить с 9:00 до 18:00.

На весь день во вторник, 9 ноября, движение по дамбе будет ограничено. В тоннеле дамбы будут проходить работы по оценке ущерба, который ранее нанес негабаритный транспорт. Об этом сообщила пресс-служба Дирекции комплекса защитных сооружений.

Работы будут проходить с 9:00 до 18:00. Для движения будут закрыты правая и средняя полосы.

Специалисты будут проводить работы по дефектовке оборудования и оценке ущерба, причиненного негабаритным транспортом в невском транспортном отсеке автодорожного тоннеля судопропускного сооружения С-1 (внутреннее кольцо КАД).

Фото: Instagram / @dambaspb_kzs