На Ленинском школьника ограбили на 80 тыс. рублей

Двое злоумышленников, угрожая избиением, забрали у подростка электровелосипед KUGO B3 PRO+ и телефон.

На Ленинском проспекте в Петербурге неизвестные ограбили ученика 10 класса. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет 78.ru.

Двое злоумышленников, угрожая избиением, забрали у подростка электровелосипед KUGO B3 PRO+ и телефон, после чего скрылись с места преступления. Сумму материального ущерба оценили в 78 тыс. рублей.

Похитителей разыскивает полиция, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что квартиру на 12-й линии В. О. в Петербурге обокрали на 1,3 млн рублей. Хозяин жилища обнаружил пропажу денег, драгоценностей и столовых приборов из платины.

Фото: Piter.TV