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На Ленинском школьника ограбили на 80 тыс. рублей
Сегодня, 8:52
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На Ленинском школьника ограбили на 80 тыс. рублей

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Двое злоумышленников, угрожая избиением, забрали у подростка электровелосипед KUGO B3 PRO+ и телефон.

На Ленинском проспекте в Петербурге неизвестные ограбили ученика 10 класса. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет 78.ru. 

Двое злоумышленников, угрожая избиением, забрали у подростка электровелосипед KUGO B3 PRO+ и телефон, после чего скрылись с места преступления. Сумму материального ущерба оценили в 78 тыс. рублей. 

Похитителей разыскивает полиция, все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы сообщили о том, что квартиру на 12-й линии В. О. в Петербурге обокрали на 1,3 млн рублей. Хозяин жилища обнаружил пропажу денег, драгоценностей и столовых приборов из платины. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, ленинский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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