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Квартиру на 12-й линии В. О. обокрали на 1,3 млн рублей
Сегодня, 8:15
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Квартиру на 12-й линии В. О. обокрали на 1,3 млн рублей

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При этом входная дверь не имеет повреждений.

На Васильевском острове в Петербурге неизвестные проникли в квартиру и обокрали ее на 1,3 млн рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

По информации АН "Оперативное прикрытие", днем 23 июля 69-летний хозяин жилища в доме на 12-й линии В. О. обнаружил пропажу денег, драгоценностей и столовых приборов из платины. Все это было в сейфе, его открыли ключом. 

Материальный ущерб составил 1,2 млн рублей и 1 тыс. долларов. При этом входная дверь не имеет повреждений. На месте преступления видеонаблюдения нет. Злоумышленников разыскивают. 

Ранее на Piter.TV: трое неизвестных ограбили жителя Мурманской области на Бассейной. 

Фото: pxhere 

Теги: васильевский остров, кража
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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