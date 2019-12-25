Квартиру на 12-й линии В. О. обокрали на 1,3 млн рублей

При этом входная дверь не имеет повреждений.

На Васильевском острове в Петербурге неизвестные проникли в квартиру и обокрали ее на 1,3 млн рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По информации АН "Оперативное прикрытие", днем 23 июля 69-летний хозяин жилища в доме на 12-й линии В. О. обнаружил пропажу денег, драгоценностей и столовых приборов из платины. Все это было в сейфе, его открыли ключом.

Материальный ущерб составил 1,2 млн рублей и 1 тыс. долларов. При этом входная дверь не имеет повреждений. На месте преступления видеонаблюдения нет. Злоумышленников разыскивают.

Ранее на Piter.TV: трое неизвестных ограбили жителя Мурманской области на Бассейной.

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