Вор в капюшоне вынес из квартиры на Подковырова дорогой электроинструмент

Хозяйка квартиры в это время была в Москве.

В понедельник, 23 ноября, в полицию обратился неработающий 36-летний петербуржец. Как стало известно Piter.TV, мужчина рассказал об ограбленной квартире его пожилой знакомой на улице Подковырова.

Мужчина предположил, что неизвестный залез в квартиру на первом этаже, повредив оконное стекло. 75-летняя хозяйка двухкомнатной квартиры в это время была в Москве. Из жилища пропали электроинструменты на общую сумму 102 тысячи рублей.

Полиция, просмотрев камеры ТСЖ, установила, что 22 ноября около четырех утра в окно квартиры залез мужчина в темной куртке с капюшоном. С места происшествия изъяли фрагмент обуви. Возбуждено уголовное дело о краже.

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Фото: Piter.TV