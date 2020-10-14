Трое злоумышленников обокрали салон сотовой связи в Петербурге словами "Мы тебя сделали"

Оказалась, что жертвой мужчин стал еще один салон.

Трое мужчин в синих спортивных костюмах украли из салона сотовой связи мобильный телефон. Действия злоумышленников попали на видео.

Накануне, 13 октября, в полицию обратился начальник офиса "МТС", узнал Piter.TV от источника. Мужчина сообщил о том, что в офис на улице Комсомола, 16 вошли трое неизвестных. Всем мужчинам было на вид около 30 лет, они носили маску. Сотрудник разговаривал по телефону на кассовом узле, когда заметил, что посетители совершают странные действия. Один из них начал прикрывать прилавок телом, а другой залезать в тот, что открыт. Сотрудник нажал на тревожную кнопку и начал двигаться в сторону выхода, чтобы закрыть дверь, однако не успел, и злоумышленники вышли со словами "Мы тебя сделали".

После этого пропал телефон стоимость почти 10 тыс. рублей.

В этот же день мужчины также обокрали еще один салон сотовой связи. Адрес пока неизвестен.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что полиция Петербурга решила провести профилактическую беседу с цыганским бароном.

Видео: Piter.TV