На Октябрьской набережной ночью злоумышленник с ножом ограбил АЗС

Преступник вынес кассу и отнял личные вещи у работницы заправки.

В ночь на 4 ноября на Октябрьской набережной мужчина устроил разбой на АЗС. Злоумышленник украл из кассы 27 тыс. рублей, забрал сигареты, снял с работницы заправки золото и скрылся на автомобиле "Лифан Солано". б этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Свидетельница случившегося позвонила в полицию. На место ограбления приехали правоохранители. По "горячим следам" они нашли подозреваемого. Им оказался 47-летний мужчина. Машину злодея остановили на Софийской улице у дома № 39.

Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.tv