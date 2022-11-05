В Пушкине автомобилист влетел в стену

В Пушкине машина врезалась в стену. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Раньше всех. Петербург".
Пытался взлететь, но у него не вышло.
Очевидец
Пользователи не поняли, как водитель не заметил стену впереди. Некоторые предположили, что мужчине стало плохо за рулем. Возможно, в ночи сонный автомобилист перепутал газ и тормоз.
Информация о состоянии водителя и пассажиров уточняется.
Ранее на Piter.tv: в Кудрово водитель уронил ворота на ребенка.
Видео: Телеграм / Раньше всех. Петербург
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