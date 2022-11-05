В Пушкине автомобилист влетел в стену

Комментаторы предположили, что водитель ожидал взлета авто.

В Пушкине машина врезалась в стену. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

Пытался взлететь, но у него не вышло. Очевидец

Пользователи не поняли, как водитель не заметил стену впереди. Некоторые предположили, что мужчине стало плохо за рулем. Возможно, в ночи сонный автомобилист перепутал газ и тормоз.

Информация о состоянии водителя и пассажиров уточняется.

Ранее на Piter.tv: в Кудрово водитель уронил ворота на ребенка.

Видео: Телеграм / Раньше всех. Петербург