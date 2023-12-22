Семейный очаг пришел из Великого Новгорода в Санкт-Петербург

Частицу огня Северной столице передала многодетная семья Штейнварг, которая победила в конкурсе "Династии России".

В Петербург доставили огонь семейного очага. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города сегодня, 12 февраля.

Частицу огня Северной столице передала многодетная семья Штейнварг, которая победила в конкурсе "Династии России". Марина Штейнварг рассказала о появлении огня семейного очага. По словам жительницы города, в Муроме есть монастырь, в котором хранятся мощи Петра и Февронии – покровителей семейного благополучия, семейного очага. Оттуда и привезли лампаду с огнем.

Всероссийский семейный очаг в честь Года семьи зажгли на ВДНХ на выставке "Россия". Затем огонь перенесли в регионы нашей страны. Пресс-служба Правительства Петербурга

Как отметила вице-губернатор города на Неве Ирина Потехина, каждая четвертая семья в Петербурге – многодетная. Они получают большую соцподдержку: бесплатное питание в школах, бюджетный проездной, путевки в детские оздоровительные лагеря.

Ранее Piter.tv стало известно, что на свидание в Петербурге жители тратят около 5,3 тыс. рублей.

Фото: Telegram / Официально 53. Новгородская область