Петербургские офтальмологи проведут специальный операционный день 6 марта

Операции будут проводиться с использованием метода микроимпульсной циклофотокоагуляции (МЦФК).

В честь Всемирного дня борьбы с глаукомой 6 марта офтальмологи Петербурга организуют специальный операционный день, сообщила "Петербургскому дневнику" пресс-служба петербургского филиала Национального центра "Микрохирургия глаза" имени Святослава Федорова.

Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с глаукомой, болезнью, поражающей 80 миллионов человек по всему миру, что составляет примерно 1% населения Земли. Примечательно, что половина больных не знают о наличии у себя этого заболевания. Этот день был учреждён в 2008 году для привлечения внимания к важности ранней диагностики глаукомы, поскольку именно своевременное выявление и лечение являются единственным способом сохранить зрение и повысить качество жизни пациентов.

6 марта офтальмологи Санкт-Петербурга проведут 17 операций пациентам с различными формами глаукомы в рамках программы "Прекрасные глаза каждому". Возраст пациентов варьируется от 8 до 76 лет, среди них те, кто страдает первичной и вторичной глаукомой, включая врождённую патологию, поствирусную глаукому, заболевание, развившееся в молодом возрасте, и возрастную глаукому с повышенным внутриглазным давлением. Операции будут проводиться с использованием метода микроимпульсной циклофотокоагуляции (МЦФК), который представляет собой лазерную процедуру, выполняемую на оборудовании отечественного производства. Данный метод отличается минимальным вмешательством, отсутствием разрезов, что снижает риски воспалительных процессов и ускоряет реабилитацию. Процедура проводится под местной анестезией и характеризуется низким риском осложнений и щадящим воздействием на ткани глаза.

В дополнение к хирургическому лечению, специалисты расскажут о самой глаукоме, факторах риска развития заболевания и современных методах его диагностики.

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Фото: пресс-служба Санкт-Петербургского филиала НМИЦ "Микрохирургия глаза" им. академика С. Н. Федорова