В Сургутском филиале компании "Газпром переработка" завершились съёмки короткометражки о заводчанке

Фильм был снят благодаря гранту, который компания «Газпром переработка» выделила Екатерине Качановой, победителю Международного фестиваля документального, анимационного и игрового кино «Влюблённые в искусство». Кинофестиваль прошел в конце октября в Санкт-Петербурге.

В Сургутском филиале компании "Газпром переработка" завершились съёмки короткометражного фильма об участнике корпоративного конкурса профессионального мастерства "Фестиваль труда" Гузели Дробитько. Героиня документального киноочерка работает лаборантом химического анализа центральной заводской лаборатории.

Фильм был снят благодаря гранту, который компания "Газпром переработка" выделила Екатерине Качановой, победителю Международного фестиваля документального, анимационного и игрового кино "Влюблённые в искусство". Кинофестиваль прошел в конце октября в Санкт-Петербурге. Его цель – сохранить культурное наследие нашей страны, объединив авторов и режиссеров, не равнодушных к искусству в любом его проявлении. Уникальность проекта в том, что он даёт возможность молодым талантливым режиссёрам показать по-настоящему доброе, светлое кино и продемонстрировать свои фильмы широкой аудитории.

Выбор героини документального очерка был обусловлен её активной жизненной позицией, стремлением к творческому переосмыслению профессии и желанием показать зрителям трудовые будни работника газовой отрасли. Более семи лет Гузель работает в лаборатории, постоянно повышает свой уровень мастерства, неоднократно становилась победительницей корпоративных конкурсов профессионального мастерства. Будучи химиком по призванию, Гузель ставит перед собой амбициозные цели и мечтает о том, чтобы на заводе была открыта лаборатория по созданию и испытанию новой продукции. Так как химику важно создавать, исследовать, получать что-то новое.

Режиссёры советскогокинематографа сняли множество картин о людях труда.Мы, в "Газпром переработке", уверены, что пришло время вновь обратить внимание на человека рабочей профессии и рады поддержать молодых режиссеров, готовых работать в этом направлении. В нашей компании работаетболее 16 тысяч сотрудников, талантливая молодёжь перенимает опыт ветеранов газовой отрасли. Эти люди - достойный пример для подражания. Юлия Митрофанова, начальник службы по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром переработка"

Наша компания традиционно оказывает особое внимание социальнойсфере регионов присутствия. Особое место в этом списке занимает Санкт-Петербург. В этом году мы поддержали фестиваль "Влюбленные в искусство", выступив его Генеральным спонсором. Для нас важно стать частью современной истории Санкт-Петербурга, сохраняяего культурное наследие. Александр Тихонов, заместитель генерального директора ООО "Газпром переработка"

Авторы фильма планируют в следующем году представить историю заводчанки на различных российских и международных кинофестивалях.

Фото: AGT Communications Group