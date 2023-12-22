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В Сланцах следователи выясняют обстоятельства получения смертельной электротравмы охранником завода
Сегодня, 16:06
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Сланцах следователи выясняют обстоятельства получения смертельной электротравмы охранником завода

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По предварительным данным, потерпевший коснулся рукой до находящего под напряжением электрического кабеля.

В Сланцах следователи устанавливают обстоятельства получения смертельной электротравмы охранником завода. Об этом сообщили в Кингисеппском межрайонном следственном отделе СУ СК России по Ленинградской области. 

В помещении трансформаторной подстанции на территории завода в городе Сланцы 7 марта было обнаружено тело 27-летнего охранника с травмами, характерными для поражения электричеством. Следователями проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, потерпевший коснулся рукой до находящего под напряжением электрического кабеля, в результате чего получил удар электрическим током и скончался на месте происшествия.

Фото: unsplash

Теги: сланцы, ударило током
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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