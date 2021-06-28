Общественная палата Ленобласти оказалась в тройке лучших в России

Во всероссийском рейтинге палат она взяла бронзовую медаль.

Общественная палата Ленинградской области заняла третье место во всероссийском рейтинге палат текущего года, который был организован Общественной палатой РФ и рейтинговым агентством RAEX. Об этом рассказали в пресс-службе Администрации Ленобласти.

Это результат всех нас – членов палаты, руководителей комиссий и рабочих групп, заместителей, аппарата и его руководителя, муниципальных палат. Всех, кто был рядом и поднимал знамя Ленинградской области выше в интересах качества жизни ленинградцев. Особая благодарность губернатору Александру Дрозденко, поддерживающем нас в наших начинаниях, создающему общее дело – Команду 47! Александр Габитов, председатель общественной палаты Ленинградской области

Ранее мы рассказывали, что ленобластной бренд кондитерский изделий "Любимый край" победил во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года-2024".

Фото: Законодательное Собрание Ленинградской области