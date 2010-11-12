В кинотеатре "Аврора" 18 октября стартует цикл "Италия: города и гении"

Зрители увидят фильмы об итальянском искусстве и авторах страны, о крупнейших музеях и главных выставках.

18 октября цикл "Италия: города и гении" стартует в кинотеатре "Аврора" на Невском проспекте, 60И. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по культуре Петербурга.

Зрители увидят фильмы об итальянском искусстве и авторах страны, о крупнейших музеях и главных выставках.

В составе первой части – кино о представителях эпохи Возрождения. Речь идет о Боттичелли, Рафаэле, Леонардо. Кроме того, представят исторические фильмы о Соборе святого Петра в Риме и Галерее Уффици во Флоренции.

Показы начинаются в 19:30, а само мероприятие продлится до 6 декабря.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге стартовали съемки романтического сериала "Саша и Питер".

Фото: ВКонтакте / Кинотеатр "Аврора" (Санкт-Петербург)