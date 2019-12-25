Зеленые зоны Выборга обрабатывают от клещей

Завтра дезинсекция пройдет по улицам Круговой, Гагарина, Малой Круговой.

В Выборге началась процедура дезинсекции городских зеленых территорий. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В среду, 12 мая, специалисты "Центра профилактики и дезинсекции" обработали от клещей Батарейную гору, Певческое поле, Интендантский проезд, Одесский переулок, улицы Соборную и Данилова.

Завтра дезинсекция пройдет по улицам Круговой, Гагарина, Малой Круговой. Процедура занимает несколько часов и проводится ранним утром.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО