Зеленые зоны Выборга обрабатывают от клещей

В Выборге началась процедура дезинсекции городских зеленых территорий. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.
В среду, 12 мая, специалисты "Центра профилактики и дезинсекции" обработали от клещей Батарейную гору, Певческое поле, Интендантский проезд, Одесский переулок, улицы Соборную и Данилова.
Завтра дезинсекция пройдет по улицам Круговой, Гагарина, Малой Круговой. Процедура занимает несколько часов и проводится ранним утром.
Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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