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В Ленобласти обокрали храм Казанской Божией Матери
Сегодня, 10:21
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В Ленобласти обокрали храм Казанской Божией Матери

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Возбуждено уголовно дело по ст.158 ч.2 п.б УК РФ.

В Кировском районе Ленинградской области обокрали храм Казанской Божией Матери. Предположительно, вор проник через окно и украл деньги, пожертвованные прихожанами. Об этом рассказал 78.ru.

Настоятель храма обратился в полицию 19 ноября в 17:05. По предварительным данным, с 4 по 19 ноября неизвестный "путём отжима оконной рамы стеклопакета" проник в храм, откуда украл около 7 тысяч рублей из ящика для пожертвований.

Возбуждено уголовно дело по ст.158 ч.2 п.б УК РФ.

Ранее похитителей подростка из Ломоносова заключили под стражу.

Фото: Piter.tv

Теги: храм, храм казанской божией матери, церковь
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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