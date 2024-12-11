Обновлен дизайн медали для ленинградских новорожденных

Новые медали вместе с подарочными наборами для малышей семьи начнут получать с мая 2025 года.

В Ленобласти обновили дизайн медали, которую вручают новорожденным жителям региона. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Новые медали вместе с подарочными наборами для малышей семьи начнут получать с мая 2025 года при регистрации рождения ребенка в Ленинградской области.

В ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Постановлением Правительства Ленинградской области решено изменить название памятной медали "Родившемуся на земле Ленинградской", добавив слово "героической" ("Родившемуся на героической Ленинградской земле"), а также добавить фоновое схематическое изображение карты Ленинградской области на лицевой стороне медали, герб Ленинградской области перенести с центральной части в верхнюю часть.

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области