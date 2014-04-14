Утвержден архитектурный облик нового жилого комплекса на Шкиперском протоке

Фасады будущего здания будут выполнены в минималистичном стиле с простыми геометрическими формами.

Проект нового жилого комплекса с встроенными помещениями и подземной автостоянкой на Шкиперском протоке в Василеостровском районе Санкт-Петербурга получил одобрение Комитета по градостроительству и архитектуре. Застройщик — ООО "Москворецкий дом", а проектировщиками выступили компании "МПИ Девелопмент" и "СЛОИ АРКИТЕКТС". Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

Фасады будущего здания будут выполнены в минималистичном стиле с простыми геометрическими формами, что придаст комплексу современный и лаконичный облик. Проект также включает реконструкцию нежилого здания, где планируется разместить помещения для общественного пользования, что обеспечит дополнительный комфорт для будущих жильцов.

Фото: КГА