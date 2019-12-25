Автоэксперт предупредил петербуржцев об опасности покупки зимней б/у резины

По словам эксперта, шины – "скоропортящийся" продукт.

В Петербурге уже на этой неделе по ночам возможны заморозки. Автоэксперт Максим Федоров рассказал телеканалу "Санкт-Петербург", какую резину стоит покупать автомобилистам и стоит ли покупать резину б/у.

По словам эксперта, шины – "скоропортящийся" продукт. Зимняя резина теряет свои качества еще быстрее, поэтому покупать нужно только новые шины.

Также Максим Федоров отметил, что важен даже не рисунок протекторов, а состав резины. Чем больше в ней натурального каучука и качественных компонентов, тем будут выше сцепные свойства шин. Эксперт посоветовал лучше экономить на мойке зимой, чем покупать дешевый или б/у комплект резины.

Фото: pxhere.com