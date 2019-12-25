Врачи рассказали об опасности народных средств против коронавируса

Некоторые считают, что хождение по гвоздям и стеклу может простимулировать рефлекторные точки на ногах.

Медики обеспокоены: некоторые россияне верят в действенность народных средств от коронавируса. На деле некоторыми способами можно не помочь, а только навредить своему здоровью. Об этом сообщило издание News.ru.

Некоторые считают, что хождение по гвоздям и стеклу может простимулировать рефлекторные точки на ногах. Терапевт Ольга Бурлакова отметила, что от коронавируса это никак не спасет, но оставить раны на ногах и создать проблемы с позвоночником может.

Еще один способ – прием уксуса, перекиси и соды для повышения иммунитета. Также не поможет в борьбе с коронавирусом, но может принести проблемы с ЖКТ, в худших случаях рак и слепоту.

Употребление клюквы, меда, лимона и других продуктов, защищающих иммунитет. Это не принесет никакого вреда, но говорить о способности лечить этими продуктами коронавирус нельзя.

В Смольном пока не решили, привлекать ли студентов-медиков к борьбе с коронавирусом.

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