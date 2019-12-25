В Смольном пока не решили, привлекать ли студентов-медиков к борьбе с коронавирусом

Как рассказала пресс-секретарь Комздрава Ольга Рябинина, этот вопрос прорабатывается.

С каждым днем в больницы Петербурга поступает все больше пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Некоторые медицинские учреждения снова перепрофилируют для приема пациентов с COVID-19. "Невские Новости" обратились в Комздрав с вопросом, будут ли привлекаться к работе с коронавирусом студенты медвузов.

Как рассказала пресс-секретарь Комздрава Ольга Рябинина, этот вопрос прорабатывается.

Пока конкретики нет. Пока у нас есть сезонный подъем заболеваемости. Ольга Рябинина

Ольга Рябинина уточнила, что в конце мая – начале июня студенты, правда, работали. Будет ли так и в этот раз, не известно.

Петербургские школы могут столкнуться с новыми ограничениями из-за коронавируса.

Фото: Piter.tv