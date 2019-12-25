В Петербург привезли 11 тонн сушеной ромашки из Хорватии

Продукция предназначена для организации из Ленобласти.

В Большом порту Санкт-Петербурга карантинный фитосанитарный контроль инспекторов Управления Россельхознадзора прошла партия сушёной ромашки весом более 11 тонн. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Продукция была отправлена из поселка Питомча (Хорватия) в адрес организации из Ленобласти, которая занимается торговлей кофе, чаем и пряностями.

Груз был выпущен на территорию Российской Федерации.

Ранее в Петербурге не приняли крупную партию македонских яблок.

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