В Петербург привезли почти 20 тонн миндаля

а 2020 год фитосанитарный контроль в порту Петербурга прошло 932,5 тонны очищенного миндаля.

В Большом порту Санкт-Петербурга должностные лица Управления Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль около 20 тонн очищенного миндаля из Чили. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Груз был направлен из центральной части страны провинции Качапоаль и направлялся в адрес петербургского предприятия, занимающегося торговлей овощами, фруктами и орехами. Груз был выпущен на территорию РФ, нарушений выявлено не было.

За 2020 год фитосанитарный контроль в порту Петербурга прошло 932,5 тонны очищенного миндаля.

Ранее в Петербург привезли более 66 тонн манго.

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