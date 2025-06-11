Нужно ли супругам ехать в совместный отпуск: мнение психолога

Всё определяется индивидуальными особенностями и ритмом жизни конкретной семьи, поясняет Сергей Ланг.

Летний сезон традиционно ассоциируется с отпуском, поездками и семейным отдыхом. Люди стремятся провести свободное время весело и интересно, насладиться позитивными эмоциями и восстановить силы. Вместе с тем, иногда поездка может превратиться в серьезное испытание для семейной пары. Нужно ли супругам путешествовать вместе и каким образом сделать поездку комфортной и приятной? Ответ на этот вопрос редакция "Вечернего Петербурга" искала у специалиста-психолога, создателя и директора психологического центра Сергея Ланга.

Всё определяется индивидуальными особенностями и ритмом жизни конкретной семьи, поясняет Сергей Ланг. Одни семьи придерживаются традиционного рабочего режима: утром уходят, вечером возвращаются домой. Естественно, таким семьям приятно объединить рабочие будни и семейный досуг, отправившись вместе на отдых.

Но существуют и семьи, ведущие совершенно иной образ жизни: один партнер возвращается домой, другой отправляется на работу, или супруги заняты бизнесом, часто разъезжают по командировкам. Один член семьи живет дома неделю-две, другой всё это время занят делами в других регионах или странах. Затем ситуация меняется местами.

Именно поэтому такой паре крайне важно провести хотя бы короткий промежуток времени вместе, наслаждаясь совместным отдыхом. Подобный опыт сравним с глотком чистого воздуха, необходимым каждой паре, редко проводящей время вместе. Многие семьи осознанно планируют весь год, откладывая деньги, чтобы потратить две-три недели на отдых, допустим, на экзотическом острове. Такой подход помогает поддерживать гармоничные семейные отношения, ведь иначе союз рискует распасться.

Тем временем, для супругов, соблюдающих стандартный график занятости, раздельный отдых вполне приемлем и не несет угрозы брачным отношениям. Им достаточно общения в обычные выходные дни и вечернее совместное времяпровождение.

Важно понимать, что если у партнеров изначально существует постоянное общение и общие интересы, они меньше нуждаются в совместных отпусках. Напротив, пары, живущие в условиях постоянных разъездов и минимального совместного времени, не смогут сохранить крепкий брак, отказавшись от общего отпуска. Отсутствие регулярных встреч приведет к отдаленности, появлению новых знакомых и увлечений, возможно, возникновению романов на стороне.

Если решение отправиться в путешествие вместе принято, стоит помнить о правильном подходе к организации досуга, чтобы оба супруга могли полноценно наслаждаться совместной поездкой и укрепить чувства.

Фото: Unsplash (Rafael Leão)