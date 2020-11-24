В Петербурге задержали мужчину по подозрению в ранении своего знакомого

Конфликт привел к ножевому ранению.

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который подозревается в том, что ударил ножом своего знакомого. Раненого потерпевшего обнаружили у дома на улице Буренина.

Очевидец рассказал, что гражданин, проживающий на улице Стасовой, в ходе конфликта нанес ножевое ранение своему знакомому, а затем скрылся с места. Наряд ОВО получил приметы злоумышленника и приступил к его розыску. Вскоре подозреваемого с похожими приметами задержали и доставили в 66 отдел полиции.

Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте изъяли нож.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что во время пожара в подвале на улице Ленина пострадали два человека.

Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО