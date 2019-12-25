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Полицейскими задержан подозреваемый, который ударил ножом водителя из-за парковки на Пулковской улице
Сегодня, 11:16
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Полицейскими задержан подозреваемый, который ударил ножом водителя из-за парковки на Пулковской улице

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Пострадавший был доставлен в больницу.

Полицейские Московского района задержали мужчину, ударившего ножом оппонента во время конфликта из-за парковочного места. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Московского района вечером 10 июля от очевидца поступило сообщение о том, что у дома 3 по улице Пулковской неизвестный ударил ножом мужчину и скрылся на автомобиле Hyundai Solaris. На месте происшествия полицейские обнаружили 35-летнего гражданина одного из азиатских государств с телесными повреждениями. Он был доставлен в больницу.

В результате введенного плана "Перехват" в 17:40 у дома 58 по улице Космонавтов Hyundai Solaris, под управлением 40-летнего гражданина среднеазиатского государства, был остановлен. Задержанный пояснил, что конфликт с потерпевшим возник из-за парковки. Возбуждено уголовное дело. 

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Фото: Piter.tv

Теги: hyundai solaris, поножовщина, пулковская улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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