Представлен проект новостроек на улице Шостаковича за ТРК "Гранд Каньон"

Проектировщиков попросили подумать над ландшафтом, созданием комфортной среды.

В среду, 16 июня, на Градостроительном совете при правительстве Петербурга рассмотрели проект новостроек на улице Шостаковича. Общая площадь участка составляет почти 41 тыс. квадратных метров.

Участок располагается за торговым центром "Гранд Каньон".

Проектируемый жилой комплекс представлен двумя жилыми группами со стилобатом, объединенными пешеходным мостом. Композиция каждой из групп состоит из двух башен (23 эт.) высотой до 75 м и двух пластин (14-16 этажей) высотой до 54 м. говорится в описании проекта.

Проект предусматривает строительство школы, паркингов и размещение коммерческих помещений на первом этаже.

Председатель Градсовета Владимир Григорьев отметил, что фасады "стоит дорисовать" и призвал думать о среде для детей — площадках, зонах отдыха. По его словам, сделать только газон — недостаточно. В целом архитекторы отозвались о проекте положительно.

Фото: предоставлено КГА