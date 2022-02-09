Александр Беглов дал напутствие новому составу правительства

Глава Петербурга отметил, что государственная служба – это служение, а не работа.

В рамках рабочего совещания с представителями нового состава городского правительства губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пожелал удачи чиновникам в их дальнейшей работе. Глава города заявил, что "кризисные ситуации" практически преодолены, однако членам правительства предстоит еще много работы, – следует из сообщения пресс-службы Смольного.

Хочу отметить, что государственная служба – это не работа, а служение. Это не доходное место, а возможность направить свои знания и опыт для общего блага. Улучшить качество жизни горожан. В свою очередь, получить новый опыт и компетенции. Санкт-Петербург, Город-Герой Ленинград всегда являлся кузницей кадров. Очень многие наши коллеги ушли на повышение, востребованы. Федеральный центр нам доверяет, заинтересован в кадрах из Петербурга. А это уже служение не только городу, но и всей стране. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Губернатор также подчеркнул, что работа по борьбе с коррупцией среди чиновников будет продолжена. Беглов поблагодарил членов правительства за прошлый год, а новоизбранным пожелал чистоты помыслов в служении Петербургу.

О составе нового созыва городского правительства, в который вошло 15 человек, мы писали ранее.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга