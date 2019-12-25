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На Мебельной построят новый завод по производству упаковочного оборудования
Сегодня, 11:22
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На Мебельной построят новый завод по производству упаковочного оборудования

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Новое предприятие обеспечит работой более 800 петербуржцев.

Машиностроительный завод по производству фасовочно-упаковочного оборудования построят на Мебельной улице. Об этом сообщила пресс-служба комитета по инвестициям.

Инвестором выступит АО "Таурас-Феникс", комплекс будет состоять из двух промышленно-складских корпусов. Предприятие позволит создать производственную базу для развития перерабатывающей и пищевой промышленности, упаковки продуктов питания и непродовольственных товаров.

Новое предприятие обеспечит работой более 800 петербуржцев. Завод планируется построить за 4 года. 

Фото: pexels

Теги: завод, мебельная улица, упаковка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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