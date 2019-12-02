Пользователи выберут работы для нового проекта ЦСИ им. Курёхина

Завтра, 16 июня, Центр современного искусства им. Сергея Курёхина запустит новый выставочный проект, принять участие в котором может каждый желающий. Он будет работать всего один день.
Для участия в проекте "Конструкция Коллекции" необходимо заполнить заявку на участие и выбрать одну работу из коллекции Центра, которая появится в пространстве музея в прямом эфире 16 июня. Выставка будет состоять из тех работ, которые выбрали зрители.
Ознакомиться с коллекцией Центра можно здесь.
Проект будет приурочен ко дню рождения Сергей Курёхина. Подробнее о планах Центра Piter.TV узнал у художественного руководителя Анастасии Курёхиной.
Фото: vk.com/kuryokhincenter
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