  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пользователи выберут работы для нового проекта ЦСИ им. Курёхина
Сегодня, 13:19
69
nadezhda_sib

Пользователи выберут работы для нового проекта ЦСИ им. Курёхина

0 0

Выставочный проект будет транслироваться в прямом эфире всего один день.

Завтра, 16 июня, Центр современного искусства им. Сергея Курёхина запустит новый выставочный проект, принять участие в котором может каждый желающий. Он будет работать всего один день.

Для участия в проекте "Конструкция Коллекции" необходимо заполнить заявку на участие и выбрать одну работу из коллекции Центра, которая появится в пространстве музея в прямом эфире 16 июня. Выставка будет состоять из тех работ, которые выбрали зрители. 

Ознакомиться с коллекцией Центра можно здесь.

Проект будет приурочен ко дню рождения Сергей Курёхина. Подробнее о планах Центра Piter.TV узнал у художественного руководителя Анастасии Курёхиной. 

Фото: vk.com/kuryokhincenter

Теги: современное искусство, центр курехина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии