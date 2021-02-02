В Мурино 17 мая заработает ТРК "Небо"

Общая его площадь – 38,6 тыс. "квадратов", из них 25,7 тыс. "квадратов" пригодны для аренды.

В Мурино к концу текущей недели откроется новый торгово-развлекательный центр "Небо". Об этом сообщается на сайте объекта.

ТРК расположен на границе Петербурга и Ленобласти, на пересечении улицы Шувалова и Ручьевского проспекта. Общая его площадь – 38,6 тыс. "квадратов", из них 25,7 тыс. "квадратов" пригодны для аренды. Строить центр начали в 2022 году.

"Небо" заработает для посетителей 17 мая, в рамках открытия состоится праздник. В программе – выступления театра "Монгольфьери" и "Театра имени Которого Нельзя Называть", цирковые мастер-классы и другое.

Ранее мы рассказывали о том, что первый магазин нового бренда одежды из РФ заработал в Петербурге. Речь идет о nice&easy в "Меге Дыбенко".

Фото: arendavnebo.ru