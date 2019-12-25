В городской больнице №2 появился аппарат МРТ для людей с клаустрофобией

Пациентам не придется находиться в полностью закрытом пространстве.

В Городской многопрофильной больнице №2 установили новый томограф. Теперь исследование сможет пройти более широкий круг пациентов. Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению.

Пациенты с ограниченной подвижностью, которые ранее не могли сделать МРТ в закрытом тоннеле из-за особенностей телосложения, теперь будут обследоваться в комфортных условиях. Ширина тоннеля составляет 70 см, а длина — всего 145. Голова пациента будет находиться вне тоннеля магнита, что может быть важно для людей с тревожными состояниями. Томограф способен выдерживать вес до 250 кг.

Появление МРТ позволит проводить больше исследований. Ежегодно МРТ в больнице делают 6,6 тыс. человек. Теперь их станет еще больше.

Фото: комитет по здравоохранению Петербурга