В Петербурге 4 ноября начнут продавать "Подорожники" в новом формате

Тираж новых карт составляет 15 тысяч штук.

В Петербурге представили новый дизайн "Подорожника", который приурочили к открытию Международной выставки-форума "Россия", которая пройдет в Москве на территории ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года.

Тираж новых карт составляет 15 тысяч штук. Карты в уникальном оформлении можно приобрести уже 4 ноября во всех кассах метрополитена и точках продаж проездных билетов "Организатор перевозок".

Международная выставка-форум "Россия" направлена на демонстрацию важнейших достижений нашей страны в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, агропромышленный комплекс, транспорт, строительство, науку и культуру. В выставке примут участие все 89 регионов России.

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Фото: Комитет по транспорту