Александр Дронов будет исполнять обязанности главы Новгородской области

Досрочные выборы губернатора региона пройдут в сентябре.

Временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области назначен Александр Дронов, – сообщили в пресс-службе областного правительства.

В свою очередь глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что досрочные выборы нового руководителя Новгородской области состоятся в единый день голосования в сентябре 2025 года.

Ранее мы сообщали, что в связи с переводом на другую должность с поста губернатора региона был снят Андрей Никитин. Указом Президента он был назначен на должность замминистра транспорта в российском правительстве.

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