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На проспекте Художников заработала площадка Центра помощи семье и детям
Сегодня, 13:03
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На проспекте Художников заработала площадка Центра помощи семье и детям

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Все услуги бесплатные.

В Петербурге на проспекте Художников открылась площадка Центра помощи семье и детям. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов. 

Для самых маленьких посетителей в филиале будет работать кружок "Кроха", который поможет родителям с адаптацией к садику. А для детей постарше организовали занятия по подготовке к школе. Кроме того, в центре время могут проводить и подростки. 

Также есть клуб для мам, он называется "Время для себя". В нем получится позаниматься спортом, творчеством и даже проконсультироваться с психологом. 

Все услуги бесплатные. 

Ранее мы рассказывали о том, что родители Ленобласти смогут сразу потратить часть средств маткапитала на детские товары и питание. 

Фото: Telegram / Александр Беглов 

Теги: помощь родителям, проспект художников
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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