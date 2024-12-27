На проспекте Художников заработала площадка Центра помощи семье и детям

Все услуги бесплатные.

В Петербурге на проспекте Художников открылась площадка Центра помощи семье и детям. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

Для самых маленьких посетителей в филиале будет работать кружок "Кроха", который поможет родителям с адаптацией к садику. А для детей постарше организовали занятия по подготовке к школе. Кроме того, в центре время могут проводить и подростки.

Также есть клуб для мам, он называется "Время для себя". В нем получится позаниматься спортом, творчеством и даже проконсультироваться с психологом.

Все услуги бесплатные.

Ранее мы рассказывали о том, что родители Ленобласти смогут сразу потратить часть средств маткапитала на детские товары и питание.

Фото: Telegram / Александр Беглов