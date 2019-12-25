В Петербурге за сутки коронавирусом заболели 923 человека

Из больниц выписали 449 человек.

За последние сутки в России подтвердили 18 257 случаев коронавируса в 84 субъектах, в том числе 4585 (25,1%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 923 новых случая коронавируса, в Ленинградской области – 139. За последние сутки подтверждена смерть 238 пациентов. В Петербурге подтвердили одну смерть от COVID-19.

За последние сутки из больниц выписали 10 360 человек, в том числе 449 человек в Петербурге и 77 – в Ленинградской области.

В петербургском крематории насчитали больше смертей от коронавируса.

Фото: Piter.tv