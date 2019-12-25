В Петербурге за сутки коронавирусом заболели еще 684 человека

Из больниц выписали 343 человека.

За последние сутки в России подтвердили 15 700 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 4 076 (25,9%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 684 новых случая коронавируса, в Ленинградской области – 106. За последние сутки подтверждена смерть 317 пациентов. В Петербурге зарегистрировано 49 новых смертей от COVID-19.

За последние сутки из больниц выписали 10 952 пациентов, в том числе 343 человека в Петербурге и 39 – в Ленинградской области.

Врач перечислил вредные в период пандемии продукты.

Фото: Piter.TV