В Петербурге за сутки коронавирусом заболели еще 538 человек

Из городских больниц выписали 269 человек.

За последние сутки в России подтвердили 13 592 случая коронавируса в 84 субъектах, в том числе 3 564 (26,2%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 538 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 99. За последние сутки подтверждена смерть 125 пациентов. В Петербурге новые смерти не зарегистрированы.

За последние сутки из больниц выписали 3 793 пациента, в том числе 269 человек в Петербурге и 9 – в Ленинградской области.

Врач перечислил вредные в период пандемии продукты.

Фото: Piter.TV