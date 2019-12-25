В Петербурге за сутки коронавирусом заболели еще 469 человек

Из городских больниц выписали 235 человек.

За последние сутки в России подтвердили 12 126 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 3272 (27%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 469 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 97. За последние сутки подтверждена смерть 201 пациента. В Петербурге подтвердили смерть 22 человек.

За последние сутки из больниц выписали 7 092 пациентов, в том числе 235 человек в Петербурге и 29 – в Ленинградской области.

Врач перечислил вредные в период пандемии продукты.

Фото: Piter.TV