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В Петербурге за сутки коронавирусом заболели 276 человек
Сегодня, 10:30
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nastya960

В Петербурге за сутки коронавирусом заболели 276 человек

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Из городских больниц выписали 138 человек.

За последние сутки в России подтвердили 8 481 случай коронавируса в 84 субъектах, в том числе 2170 (25,6%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 276 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 74. За последние сутки подтверждена смерть 177  пациентов. В Петербурге подтвердили смерть 26 человек.

За последние сутки из больниц выписано 5 858 пациентов, в том числе 138 человек в Петербурге и 27 – в Ленинградской области. 

Россиянам назвали пять советов по защите от коронавируса.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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