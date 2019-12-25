В Петербурге за сутки коронавирусом заболели 276 человек

Из городских больниц выписали 138 человек.

За последние сутки в России подтвердили 8 481 случай коронавируса в 84 субъектах, в том числе 2170 (25,6%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 276 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 74. За последние сутки подтверждена смерть 177 пациентов. В Петербурге подтвердили смерть 26 человек.

За последние сутки из больниц выписано 5 858 пациентов, в том числе 138 человек в Петербурге и 27 – в Ленинградской области.

Россиянам назвали пять советов по защите от коронавируса.

Фото: Piter.TV