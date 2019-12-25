  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге за сутки коронавирусом заболел 251 человек
Сегодня, 11:10
195
nastya960

В Петербурге за сутки коронавирусом заболел 251 человек

0 0

Из городских больниц выписали 126 человек.

За последние сутки в России подтвердили 8 232 случаев коронавируса в 83 субъектах, в том числе 2200 (27%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 251 новый случай коронавируса, в Ленинградской области – 67. За последние сутки подтверждена смерть 160  пациентов. В Петербурге подтвердили смерть 30 человек

За последние сутки из больниц выписано 6 479 пациентов, в том числе 126 человек в Петербурге и 29 – в Ленинградской области. 

Россиянам назвали пять советов по защите от коронавируса.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии