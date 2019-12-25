В Петербурге за сутки коронавирусом заболел 251 человек

Из городских больниц выписали 126 человек.

За последние сутки в России подтвердили 8 232 случаев коронавируса в 83 субъектах, в том числе 2200 (27%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 251 новый случай коронавируса, в Ленинградской области – 67. За последние сутки подтверждена смерть 160 пациентов. В Петербурге подтвердили смерть 30 человек

За последние сутки из больниц выписано 6 479 пациентов, в том числе 126 человек в Петербурге и 29 – в Ленинградской области.

Россиянам назвали пять советов по защите от коронавируса.

Фото: Piter.TV