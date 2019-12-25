В Петербурге за сутки коронавирусом заболели 208 человек

Из больниц выписали 105 петербуржцев.

За последние сутки в России подтвердили 6 431 случай коронавируса в 85 субъектах, в том числе 1557 (24,2%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 208 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 55. За последние сутки подтверждена смерть 150 пациента, в том числе 15 человек – в Петербурге и 1 человека – в Ленобласти.

За последние сутки из больниц выписано 5 750 пациентов, в том числе 105 человек в Петербурге и 28 – в Ленинградской области.

Фото: Piter.TV