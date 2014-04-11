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За сутки коронавирус зафиксировали в Петербурге у 2300 человек
Сегодня, 11:48
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За сутки коронавирус зафиксировали в Петербурге у 2300 человек

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Всего в стране — почти 20 тысяч официально заболевших.

В Петербурге вновь выросло число новых официальных случаев COVID-19 за сутки. За день их число составило 2303. Днем ранее их было 2078. Об этом сообщил оперштаб.

За сутки были госпитализированы 193 человека, 9 случаев оказались смертельными. В целом в России количество зарегистрированных случаев за последние 24 часа составило 19974. Больший отрыв от других регионов показывает Москва — 5997. 

Горожан просят носить маски и вакцинироваться, при этом ограничительных мер пока вводить никто не собирается.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что пациентов Николаевской больницы начали распределять по другим стационарам из-за перепрофилирования под ковид. 

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Фото: Piter.tv

Теги: заболеваемость, коронавирус
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Картина дня,

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