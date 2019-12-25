В Петербурге коронавирусом заболели еще 3687 человек

Из больниц выписали почти 2000 человек.

За последние сутки в России подтвердили 27543 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 6241 (22,6%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 3687 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 207. За последние сутки подтверждена смерть 496 пациентов. В Петербурге подтвердили 63 новых смерти от COVID-19.

За последние сутки из больниц выписали 26 682 человека, в том числе 1898 человек в Петербурге и 279 – в Ленинградской области.

Рабочие и служащие чаще остальных болеют коронавирусом в Петербурге.

Фото: Piter.tv