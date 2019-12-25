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В Петербурге коронавирусом заболели еще 3687 человек
Сегодня, 10:40
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nastya960

В Петербурге коронавирусом заболели еще 3687 человек

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Из больниц выписали почти 2000 человек.

За последние сутки в России подтвердили 27543 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 6241 (22,6%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 3687 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 207. За последние сутки подтверждена смерть 496 пациентов. В Петербурге подтвердили 63 новых смерти от COVID-19.

За последние сутки из больниц выписали 26 682 человека, в том числе 1898 человек в Петербурге и 279 – в Ленинградской области. 

Рабочие и служащие чаще остальных болеют коронавирусом в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: ицк, коронавирус
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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