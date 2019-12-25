В Петербурге за сутки коронавирусом заболели 411 человек

Из больниц выписаны 206 человек.

За последние сутки в России подтвердили 11 615 случаев коронавируса в 83 субъектах, в том числе 3 282 (28,3%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 411 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 87. За последние сутки подтверждена смерть 188 пациентов. В Петербурге подтвердили смерть 34 человек.

За последние сутки из больниц выписали 6 252 пациента, в том числе 206 человек в Петербурге и 28 – в Ленинградской области.

Россиянам назвали пять советов по защите от коронавируса.

Фото: Piter.TV