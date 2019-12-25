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За последние сутки в Ленобласти зафиксировали 105 новых случаев COVID-19
Сегодня, 12:31
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За последние сутки в Ленобласти зафиксировали 105 новых случаев COVID-19

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Больше всего заболевших за сутки в Киришах и Тихвине.

За последние сутки на территории Ленобласти зарегистрировали 105 новых случаев заболевания коронавирусом. Данные предоставила пресс-служба Роспотребнадзора по Ленобласти.

Новые случаи заражения распределились следующим образом:

Бокситогорский район: Пикалево — 1, СХТ — 1, Бокситогорск — 2

Волосовский: Волосово — 1, Бегуницы — 1, Рабитицы — 1

Волховский: Волхов — 4;

Всеволожский: Мяглово, Павлово, Романовка, Вирки, Хапо-Ое, Рахья, Кальтино —по 1 случаю, им.Морозова — 2, Мурино — 4, Кудрово и Всеволожск — по 5 случаев;

Выборгский: Победа, Выборг, Селезнево, Пруды, Глубокое — по 1 случаю, Рощино — 2 случая

Гатчинский: Тайцы, Меньково, Вырица, Монделево, Коммунар, Тихвинка — по 1 случаю, Никольское, Пудрость — по 3, Гатчина —  4;

Кингисеппский: Кингисепп — 4

Киришский: Кириши — 6;

Кировский: Кировск, Отрадное, Мга — по 1 случаю;

Лодейнопольский: Лодейное Поле — 4;

Ломоносовский: Аннино — 1, Горбунки — 2;

Лужский: Луга, Дзержинского — по 2 случая;

Подпорожский: Подпорожье — 2;

Приозерский: Кривко — 1, Приозерск — 5;

Сланцевский: Шакицы — 1, Сланцы — 5;

Тихвинский: Тихвин — 6;

Тосненский: Федоровское — 1, Никольское — 3. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Ленобласти увеличат объем тестирования на коронавирус. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, новые случаи
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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