За последние сутки в Ленобласти зафиксировали 105 новых случаев COVID-19

Больше всего заболевших за сутки в Киришах и Тихвине.

За последние сутки на территории Ленобласти зарегистрировали 105 новых случаев заболевания коронавирусом. Данные предоставила пресс-служба Роспотребнадзора по Ленобласти. Новые случаи заражения распределились следующим образом: Бокситогорский район: Пикалево — 1, СХТ — 1, Бокситогорск — 2 Волосовский: Волосово — 1, Бегуницы — 1, Рабитицы — 1 Волховский: Волхов — 4; Всеволожский: Мяглово, Павлово, Романовка, Вирки, Хапо-Ое, Рахья, Кальтино —по 1 случаю, им.Морозова — 2, Мурино — 4, Кудрово и Всеволожск — по 5 случаев; Выборгский: Победа, Выборг, Селезнево, Пруды, Глубокое — по 1 случаю, Рощино — 2 случая Гатчинский: Тайцы, Меньково, Вырица, Монделево, Коммунар, Тихвинка — по 1 случаю, Никольское, Пудрость — по 3, Гатчина — 4; Кингисеппский: Кингисепп — 4 Киришский: Кириши — 6; Кировский: Кировск, Отрадное, Мга — по 1 случаю; Лодейнопольский: Лодейное Поле — 4; Ломоносовский: Аннино — 1, Горбунки — 2; Лужский: Луга, Дзержинского — по 2 случая; Подпорожский: Подпорожье — 2; Приозерский: Кривко — 1, Приозерск — 5; Сланцевский: Шакицы — 1, Сланцы — 5; Тихвинский: Тихвин — 6; Тосненский: Федоровское — 1, Никольское — 3. Ранее Piter.TV сообщил о том, что Ленобласти увеличат объем тестирования на коронавирус. Фото: Piter.TV