За последние сутки в Ленобласти зафиксировали 105 новых случаев COVID-19

За последние сутки на территории Ленобласти зарегистрировали 105 новых случаев заболевания коронавирусом. Данные предоставила пресс-служба Роспотребнадзора по Ленобласти.
Новые случаи заражения распределились следующим образом:
Бокситогорский район: Пикалево — 1, СХТ — 1, Бокситогорск — 2
Волосовский: Волосово — 1, Бегуницы — 1, Рабитицы — 1
Волховский: Волхов — 4;
Всеволожский: Мяглово, Павлово, Романовка, Вирки, Хапо-Ое, Рахья, Кальтино —по 1 случаю, им.Морозова — 2, Мурино — 4, Кудрово и Всеволожск — по 5 случаев;
Выборгский: Победа, Выборг, Селезнево, Пруды, Глубокое — по 1 случаю, Рощино — 2 случая
Гатчинский: Тайцы, Меньково, Вырица, Монделево, Коммунар, Тихвинка — по 1 случаю, Никольское, Пудрость — по 3, Гатчина — 4;
Кингисеппский: Кингисепп — 4
Киришский: Кириши — 6;
Кировский: Кировск, Отрадное, Мга — по 1 случаю;
Лодейнопольский: Лодейное Поле — 4;
Ломоносовский: Аннино — 1, Горбунки — 2;
Лужский: Луга, Дзержинского — по 2 случая;
Подпорожский: Подпорожье — 2;
Приозерский: Кривко — 1, Приозерск — 5;
Сланцевский: Шакицы — 1, Сланцы — 5;
Тихвинский: Тихвин — 6;
Тосненский: Федоровское — 1, Никольское — 3.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что Ленобласти увеличат объем тестирования на коронавирус.
Фото: Piter.TV
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