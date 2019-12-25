В Ленобласти увеличат объем тестирования на коронавирус

В Ленинградской области планируют увеличить объем тестирования на коронавирус в сутки до 4 тыс. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Для этого необходимо будет усилить существующие мощности лабораторий медицинских учреждений. На закупку оборудования и материалов для тестирования понадобится около 15-16 млн рублей.
Глава области, Александр Дрозденко, призвал руководителей организаций обеспечить тестирование своих сотрудников. До 30% из них должны быть переведены на удаленную работу.
Ранее стало известно о том, что в Ленобласти коронавирусом болеют 105 работников здравоохранения.
Фото: Piter.TV
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