В Ленобласти увеличат объем тестирования на коронавирус

Такое поручение дал Александр Дрозденко.

В Ленинградской области планируют увеличить объем тестирования на коронавирус в сутки до 4 тыс. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Для этого необходимо будет усилить существующие мощности лабораторий медицинских учреждений. На закупку оборудования и материалов для тестирования понадобится около 15-16 млн рублей.

Глава области, Александр Дрозденко, призвал руководителей организаций обеспечить тестирование своих сотрудников. До 30% из них должны быть переведены на удаленную работу.

Ранее стало известно о том, что в Ленобласти коронавирусом болеют 105 работников здравоохранения.

Фото: Piter.TV